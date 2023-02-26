Папа Римский призвал Россию и Украину начать переговоры в Прощёное воскресенье

Папа Римский призвал русских и украинцев простить друг друга и начать мирные переговоры в Прощёное воскресенье.

26 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова, сообщило о том, что папа Римский Франциск обратился с призывом к русским и украинцам простить друг друга и сесть за стол переговоров в Прощёное воскресенье для урегулирования конфликта на Украине.

Кроме того, понтифик попросил в этот день, когда православные христиане отмечают Прощеное воскресенье, прощение у всех, кого когда-либо обидел, прежде всего – кого обидел в России.