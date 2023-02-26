Fox News: затягивание украинского конфликта приведет к поражению США

Ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что затягивание украинского конфликта обернется проигрышем для США.

Он отметил, что мировой порядок сейчас меняется, и после завершения конфликта на Украине США уже не будут иметь превосходства.

По словам Карлсона, оправдались самые худшие прогнозы Дональда Трампа: США проиграют на Украине, чем бы ни завершился конфликт.

Он также подчеркнул, что американцы не понимают реальной сути происходящего, поскольку СМИ не говорят им правды.