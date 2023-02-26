Путин: Запад хотел создать московитов и уральцев вместо русского народа

Президент России Владимир Путин заявил о существовании документов, которые подтверждают планы Запада в отношении России.

По его словам, судьбы народов России кардинально изменились бы, если бы страна не препятствовала политике Запада.

Путин рассказал, что западные страны планировали добиться создания московитов, уральцев и так далее вместо русского народа.

Он уточнил, что такой этнос, как русский народ в нынешнем виде, мог бы и не сохраниться в случае реализации этих планов.