Путин: Запад хотел создать московитов и уральцев вместо русского народа
2023-02-26 11:45
Президент России Владимир Путин заявил о существовании документов, которые подтверждают планы Запада в отношении России.
По его словам, судьбы народов России кардинально изменились бы, если бы страна не препятствовала политике Запада.
Путин рассказал, что западные страны планировали добиться создания московитов, уральцев и так далее вместо русского народа.
Он уточнил, что такой этнос, как русский народ в нынешнем виде, мог бы и не сохраниться в случае реализации этих планов.
Опубликовано: Светлана Репина