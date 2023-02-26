Global Times: европейские лидеры планируют визит в Китай в первой половине 2023 года

Издание Global Times сообщает, что в первой половине нынешнего года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель могут отправиться в Китай.

Такие данные журналистам сообщил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун, ответив, что подготовка к этому визиту уже идет.

Дипломат сказал, что в ближайшее время состоится множество взаимных визитов между Евросоюзом и Китаем.

Цун оптимистично смотрит на вопрос восстановления отношений Китая и Евросоюза, хотя в Пекине согласны не со всеми позициями ЕС по Украине.

При этом он рассчитывает, что подобные разногласия не повлияют на развитие отношений Китая с Европой.