Global Times: европейские лидеры планируют визит в Китай в первой половине 2023 года
2023-02-26 12:08
Издание Global Times сообщает, что в первой половине нынешнего года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель могут отправиться в Китай.
Такие данные журналистам сообщил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун, ответив, что подготовка к этому визиту уже идет.
Дипломат сказал, что в ближайшее время состоится множество взаимных визитов между Евросоюзом и Китаем.
Цун оптимистично смотрит на вопрос восстановления отношений Китая и Евросоюза, хотя в Пекине согласны не со всеми позициями ЕС по Украине.
При этом он рассчитывает, что подобные разногласия не повлияют на развитие отношений Китая с Европой.
Опубликовано: Светлана Репина