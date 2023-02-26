Легендарный врач Леонид Рошаль в реанимации, врачи борются за его жизнь

Президент российской НИИ неотложной детской хирургии и травматологии попал в одну из московских клиник, ему сделали операцию.

89-летний знаменитый российский врач Леонид Рошаль госпитализирован в одну из московских клиник, он находится в отделении реанимации сообщает СтарХит.

Издание уточняет, что в клинику доктор был доставлен примерно неделю назад. А анамнезе звездного пациента - болезнь Паркинсона, кисты в головном мозге.

У главы российского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии также - перелом шейки левого бедра. Сообщается, что Леониду Рошалю провели операцию.

На счету самого легендарного медика - тысячи спасенных жизней. Он принимал участие по спасению людей во время катастроф и экстремальных ситуаций, основал благотворительный фонд.

И стал примером преданности делу, профессионализма и человечности для многих коллег и простых россиян.