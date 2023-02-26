Путин назвал ликвидацию России единственной целью Запада

Владимир Путин утверждает, что западные страны хотят уничтожить Россию как государство.

26 февраля Владимир Путин дал интервью российскому журналисту Павлу Зарубину, где публично заявил, что ключевой целью коллективного Запада является ликвидация России как отдельной страны посредством её разделения на отдельные мелкие государства.

По мнению Путина, западные лидеры не против, чтобы страны бывшего Советского Союза стали частью так называемого цивилизованного мира, однако нынешнее руководство Запада позволит им интегрироваться в международное пространство лишь по отдельности.