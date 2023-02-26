The Guardian: экологии США угрожает вторжение «суперсвиней» из Канады
2023-02-26 13:32
Экологии США угрожает вторжение «суперсвиней» из Канады, которые способны выжить в экстремальных погодных условиях.
26 февраля обозреватель британской газеты The Guardian Адам Гэббат заявил о том, что экология Соединённых Штатов столкнулась с новой угрозой, поскольку «суперсвинья» из Канады готова проникнуть на территорию США.
Гэббат описывает «суперсвинью» как 300-тонное, всеядное, невероятно умное и крайне неуловимое животное, выведенное в результате скрещивания дикого кабана и домашней свиньи, способное выживать в холодном климате, вырывая пещеры под снегом.
Помимо прочего, данное животное, по мнению автора, представляет собой «риск для здоровья и безопасности человека».
Опубликовано: Диана Мудреченко