WP: депутаты Верховной Рады уже сомневаются в победе Украины

Издание The Washington Post пишет, что депутаты Верховной Рады Украины все меньше верят в победу страны в конфликте с Россией.

Автор материала Джош Роджин утверждает, что украинские политики обеспокоены отказом США поддерживать активное ведение боевых действий.

Он напомнил, что вице-президент США Камилла Харрис во время Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что время на стороне Украины, а не России.

Роджин отмечает, что для большинства украинских официальных лиц длительный конфликт означает победу России.