Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский может приехать на полуостров только с одной целью.

По словам Константинова, единственным поводом для прибытия Зеленского может быть подписание капитуляции.

Он признал, что Украина до сих пор испытывает «фантомные боли» по поводу потерянной территории.

При этом Константинов подчеркнул, что Крым останется российским. Ранее он сообщил об отсутствии дефицита воды на полуострове.