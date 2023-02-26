Вольфович: Беларусь может мобилизовать 1,5 миллиона человек

Александр Вольфович сообщил о готовности Минобороны Беларуси мобилизовать порядка 1,5 миллиона граждан.

Днём 26 февраля председатель белорусского Совета безопасности Александр Вольфович публично заявил, что в случае возникновения необходимости, для нужд армии могут быть мобилизованы порядка полутора миллионов белорусов.

При этом Вольфович отметил, что мобилизация такого количества граждан станет возможной лишь в случае объявления военного положения в Беларуси и перевода экономики на военные рельсы. Также Александр Вольфович признал, что возможно он раскрыл секретную информацию, однако данные о вероятном количестве подлежащих мобилизации при желании и так можно просчитать.