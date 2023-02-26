В США продолжается разбирательство по запрету на импорт Apple Watch
2023-02-26 14:04
Комиссия по международной торговле США наложила запрет на импорт Apple Watch. Администрация Байдена не отменила это решение.
Но запрет был заблокирован Апелляционным советом по патентам американского Минторга.
Проблема заключается в том, что в часах Apple Watch используется технология для мониторинга сердца, запатентованная калифорнийским стартапом AliveCor.
Обе компании обратились в суд. AliveCor обжалует решение Совета по патентам, а Apple – Минторга США.
Опубликовано: Светлана Репина