В США продолжается разбирательство по запрету на импорт Apple Watch

Комиссия по международной торговле США наложила запрет на импорт Apple Watch. Администрация Байдена не отменила это решение.

Но запрет был заблокирован Апелляционным советом по патентам американского Минторга.

Проблема заключается в том, что в часах Apple Watch используется технология для мониторинга сердца, запатентованная калифорнийским стартапом AliveCor.

Обе компании обратились в суд. AliveCor обжалует решение Совета по патентам, а Apple – Минторга США.