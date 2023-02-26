Американские эксперты одобрили методику удаления фаллопиевых труб как меру предотвращения рака

Рак яичников является самым смертоносным из гинекологических видов этой болезни. Он является одной из причин смертности среди женщин США.

Когда в июне Верховный суд отменил федеральные права на аборты в США, 38-летняя спортивная тренерша из Огайо Молли приняла медицинское решение, которое позволило ей взять контрацепцию в свои руки.

Женщина перенесла плановую операцию по удалению фаллопиевых труб - эта процедура известна, как сальпингэктомия.

Во время процедуры хирурги удаляют трубы, которые соединяют яичники с маткой. Они оставляют яичники неповрежденными, способными продолжать вырабатывать гормоны.

Первоначальная идея была спонтанной реакцией, - рассказала Yahoo Life Молли, попросившая не указывать ее фамилию. Я знала, что не хочу больше заводить детей. Мой акушер посоветовал эту процедуру: по его словам, она также снижает риск развития рака яичников. И я подумала: ”Это несложно".

Оказывается, Молли далеко не одинока в своих мыслях. Согласно исследованиям Альянса по исследованию рака яичников в США, желающих провести подобную операцию немало. В их числе не только те, кто в группе риска, но и женщины, планирующие другие операции на органах малого таза.

Новая инициатива пяти ведущих онкологических центров "Прорыв через рак" также продвигает в США эту стратегию.

Как отмечает издание, рак яичников является самым смертоносным гинекологическим. Он пятый по значимости, и является одной из причин смертности от рака среди женщин США.

В настоящее время не существует лекарства от самого смертоносного из всех гинекологических видов рака. Также нет и способа его скрининга, который оказал бы какое-либо влияние на смертность. Но мы знаем, что есть способ значительно снизить риск, - заявила президент и главный исполнительный директор OCRA Одра Моран.

Почему до сих пор не существует надежного метода скрининга рака яичников? По словам медиков, это связано с тем, что до фаллопиевых труб нелегко добраться или провести биопсию.

Чтобы обнаружить это поражение, нужно препарировать и разрезать фаллопиевы трубы и рассматривать их под микроскопом, - пояснили эксперты. И даже если это обнаружено, болезнь трудно поддается лечению.

Потому в некоторых случаях женщины предпочитают профилактическое удаление маточных труб, чтобы таким образом предотвратить “рак яичников высокой степени тяжести”.

Этот подход в США практикуют с 2014 года, он отличается высокой эффективностью. Методика одобрена также Американский колледж акушеров и гинекологов.