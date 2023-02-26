WP: депутаты Верховной рады перестали верить в победу Украины

Издание Washington Post утверждает, что украинские парламентарии больше не верят в победу национальной армии в конфликте с Россией.

Колумнист газеты Washington Post Джош Роджин утверждает, что пообщался с представителями Верховной рады Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности, где заметил, что украинские политики больше не верят в победу своей страны.

По данным Роджина, депутаты Рады не согласны с высказыванием американского вице-президента Камалы Харрис о том, что в украинским кризисе время приносит пользу Киеву, а не российским войскам.

Также Джош Роджин отметил, что представители Верховный Рады нервничают из-за нежелания Джо Байдена поддерживать тактику Киева по ведению молниеносных сражений во избежание тупика на фронте.