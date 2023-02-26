Илон Маск показал самый ожидаемый пикап Tesla Cybertruck

Пикап Cybertruck от Tesla считается самой ожидаемой новинкой с тех пор, как Илон Маск показал его прототип в 2019 году.

Он сказал, что это будет необычный автомобиль для людей, которые не боятся привлекать к себе внимание.

Маск опубликовал видео, из которого понятно, что машина действительно получит футуристичный дизайн прототипа, хотя ни один элемент не показан полностью.

Производство машины планируется начать к концу этого года, но книга заказов на него уже заполнена.