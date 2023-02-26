Отдыхающая в санатории умерла, подавившись на конкурсе по поеданию блинов

В одном из омских санаториев женщина скончалась, подавившись блинами во время конкурса.

26 февраля журналисты издания "ТАСС" сообщили, что днём ранее на территории санатория "Коммунальник" в Омске прошёл конкурс по поеданию блинов на скорость, во время которого скончалась 38-летняя женщина. Ряд СМИ сообщают о том, что погибшая подавилась блином, однако продолжила есть, не желая проигрывать в конкурсе.

Позднее женщина посинела и стала задыхаться, а находившиеся рядом люди пытались ей оказать помощь. Прибывшая на место событий бригада медиков констатировала смерть девушки.