Guardian: умные «суперсвиньи» из Канады могут вторгнуться в США
2023-02-26 14:28
Канадские "суперсвиньи" могут попасть на территорию Соединённых Штатов, уничтожив весь урожай страны.
Днём воскресенья колумнист британской газеты The Guardian Адам Гэббат сообщил, что на территорию американского государства могут вторгнуться проживающие в Канаде "суперсвиньи", которые были искусственно выведены в восьмидесятых годах прошлого века и отличаются высоким интеллектом, а также способностью выживать в холодной местности.
По данным Гэббата, канадские "суперсвиньи" могут нанести существенный вред окружающей среде США, также уничтожив весь сельскохозяйственный урожай в стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей