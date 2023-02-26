Guardian: умные «суперсвиньи» из Канады могут вторгнуться в США

Канадские "суперсвиньи" могут попасть на территорию Соединённых Штатов, уничтожив весь урожай страны.

Днём воскресенья колумнист британской газеты The Guardian Адам Гэббат сообщил, что на территорию американского государства могут вторгнуться проживающие в Канаде "суперсвиньи", которые были искусственно выведены в восьмидесятых годах прошлого века и отличаются высоким интеллектом, а также способностью выживать в холодной местности.

По данным Гэббата, канадские "суперсвиньи" могут нанести существенный вред окружающей среде США, также уничтожив весь сельскохозяйственный урожай в стране.