Электромобили оказались менее выгодными для производителей, чем бензиновые машины
2023-02-26 14:28
Для автопроизводителей выпуск машин с бензиновым двигателем является более выгодным, чем на электротяге.
Компаниям приходится задуматься, как зарабатывать на электромобилях, например, продавая дополнительные функции.
Это могут быть подписки или обновления, хотя покупатели негативно реагируют, когда с них берут деньги за подогрев сидений или другие функции.
Некоторые производители электрокаров предлагают повышение мощности за единовременную плату, пытаясь повысить свои доходы.
Опубликовано: Светлана Репина