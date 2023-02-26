Электромобили оказались менее выгодными для производителей, чем бензиновые машины

Для автопроизводителей выпуск машин с бензиновым двигателем является более выгодным, чем на электротяге.

Компаниям приходится задуматься, как зарабатывать на электромобилях, например, продавая дополнительные функции.

Это могут быть подписки или обновления, хотя покупатели негативно реагируют, когда с них берут деньги за подогрев сидений или другие функции.

Некоторые производители электрокаров предлагают повышение мощности за единовременную плату, пытаясь повысить свои доходы.