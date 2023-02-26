Молдова отказалась обсуждать вопрос вступления в НАТО
2023-02-26 14:36
Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что вопрос вступления в НАТО не обсуждается.
При этом он назвал «лицемерием» лучшее оснащение властей Приднестровья по сравнению с национальной армией Молдовы.
Ранее бывший президент страны Игорь Додон заявил, что нынешние власти постоянно говорят о возможном вступлении в НАТО.
Он подчеркнул, что граждане страны не поддержат такие шаги, как и дестабилизацию ситуации в Приднестровье.
Опубликовано: Светлана Репина