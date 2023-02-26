Дочери топового баскетболиста США Дуэйна Уэйда дали новое имя и сменили пол

Такое решение было принято судом по заявлению отца 15-летней дочери. Мать подростка была против.

Дочь известного американского баскетболиста Зая Уэйд достигла важной вехи в жизни. Согласно юридическим документам, суд Лос-Анджелеса разрешил официально сменить имя и пол 15-летней девочке.

В августе 2022 года Дуэйн обратился в суд от имени Зайи с просьбой юридически изменить имя и пол подростка, который стал трансгендером в 2020 году.

В ноябре следующего года ее мать, экс-жена спортсмена Шивон Фанчес-Уэйд, подала свои документы - с просьбой к суду отклонить запрос.

У меня есть опасения, что Дуэйн, возможно, оказывает давление на нашего ребенка, чтобы он сменил имя и пол - для того, чтобы извлечь выгоду из финансовых возможностей, — заявила Шивон, у которой также есть 21—летний сын Заир Уэйд с Дуэйном.

Шивон попросила в документах, чтобы Зая приняла решение о законном изменении своего имени и пола "в возрасте совершеннолетия".

Дуэйн, у которого от другого брака есть 4-летняя дочь Каавия и 9-летний сын Ксавье, отметил в судебном заявлении, что "удовлетворение ходатайства отвечает наилучшим интересам Заи".

Ушедший в отставку звезда НБА, который является единственным опекуном старшей дочери, ранее написал в Instagram:

Никто в нашем доме никогда бы не заставил Зайю или кого-либо из наших детей делать что-либо против их воли. И тем более - навязывать им личность.

Спортсмен добавил, что "это не игра для моей семьи и определенно не для Зайи. Это ее жизнь".