Дочери топового баскетболиста США Дуэйна Уэйда дали новое имя и сменили пол
Такое решение было принято судом по заявлению отца 15-летней дочери. Мать подростка была против.
Дочь известного американского баскетболиста Зая Уэйд достигла важной вехи в жизни. Согласно юридическим документам, суд Лос-Анджелеса разрешил официально сменить имя и пол 15-летней девочке.
В августе 2022 года Дуэйн обратился в суд от имени Зайи с просьбой юридически изменить имя и пол подростка, который стал трансгендером в 2020 году.
В ноябре следующего года ее мать, экс-жена спортсмена Шивон Фанчес-Уэйд, подала свои документы - с просьбой к суду отклонить запрос.
У меня есть опасения, что Дуэйн, возможно, оказывает давление на нашего ребенка, чтобы он сменил имя и пол - для того, чтобы извлечь выгоду из финансовых возможностей, — заявила Шивон, у которой также есть 21—летний сын Заир Уэйд с Дуэйном.
Шивон попросила в документах, чтобы Зая приняла решение о законном изменении своего имени и пола "в возрасте совершеннолетия".
Дуэйн, у которого от другого брака есть 4-летняя дочь Каавия и 9-летний сын Ксавье, отметил в судебном заявлении, что "удовлетворение ходатайства отвечает наилучшим интересам Заи".
Ушедший в отставку звезда НБА, который является единственным опекуном старшей дочери, ранее написал в Instagram:
Никто в нашем доме никогда бы не заставил Зайю или кого-либо из наших детей делать что-либо против их воли.
И тем более - навязывать им личность.
Спортсмен добавил, что "это не игра для моей семьи и определенно не для Зайи. Это ее жизнь".
Опубликовано: Светлана Гарусева