Шмыгаль: Украина и Россия не смогут восстановить перемирие в ближайшие сто лет
2023-02-26 15:29
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие сто лет страна не может выйти на перемирие с Россией.
По его словам, перемирие возможно только после того, как РФ будет демилитаризирована, денуклеаризирована и демократизирована.
Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона не собирается идти на компромиссы по вопросам территорий и границ.
Он считает, что путь к разоружению России лежит через конфискацию активов, санкции и военную помощь Украине.
Опубликовано: Светлана Репина