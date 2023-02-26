Шмыгаль: Украина и Россия не смогут восстановить перемирие в ближайшие сто лет

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие сто лет страна не может выйти на перемирие с Россией.

По его словам, перемирие возможно только после того, как РФ будет демилитаризирована, денуклеаризирована и демократизирована.

Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона не собирается идти на компромиссы по вопросам территорий и границ.

Он считает, что путь к разоружению России лежит через конфискацию активов, санкции и военную помощь Украине.