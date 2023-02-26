В Беларуси заявили о готовности мобилизовать 1,5 миллиона человек

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что в случае необходимости в республике будет мобилизовано полтора миллиона человек.

Он пояснил, что это численность военных подразделений, не считая Вооруженных сил страны на случай введения военного положения.

Вольфович напомнил, что в Беларуси создается народное ополчение, которое будет помогать МВД бороться с диверсантами и бандитизмом.

По его словам, в ближайшее время в республике будет принят соответствующий закон, чтобы граждане могли добровольно защищать страну.