Чешский политолог Оскар Крейчи считает, что Украине придется уступить России свои территории, поскольку это единственный способ завершить конфликт.

По его мнению, ни истерика СМИ, ни протесты министров не способны изменить ситуацию в рамках противостояния Украины и России.

Вместе с тем уступка территорий будет реально способствовать завершению боевых действий и наступлению мира.

Он также отметил, что антироссийские санкции в итоге навредили самой Европе, а украинский конфликт изменил весь мир.