5 человек пострадали при столкновении двух автобусов на трассе А4 в Польше
2023-02-26 16:04
Польская интернет-служба новостей RMF24 сообщила, что на трассе А4 в Польше столкнулись два автобуса с украинцами.
Предварительно, Renault Master врезался в заднюю часть Mercedes Sprinter, едущего впереди, отчего тот ударился об ограждение и перевернулся.
Всего в двух автобусах ехали 12 граждан Украины, 5 из которых были экстренно госпитализированы в учреждения здравоохранения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Водители транспортных средств, попавших в данное дорожно-транспортное происшествие, не находились в состоянии алкогольного опьянения, причины аварии устанавливаются следственными органами.
Опубликовано: Диана Мудреченко