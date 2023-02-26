5 человек пострадали при столкновении двух автобусов на трассе А4 в Польше

Польская интернет-служба новостей RMF24 сообщила, что на трассе А4 в Польше столкнулись два автобуса с украинцами.

Предварительно, Renault Master врезался в заднюю часть Mercedes Sprinter, едущего впереди, отчего тот ударился об ограждение и перевернулся.

Всего в двух автобусах ехали 12 граждан Украины, 5 из которых были экстренно госпитализированы в учреждения здравоохранения, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Водители транспортных средств, попавших в данное дорожно-транспортное происшествие, не находились в состоянии алкогольного опьянения, причины аварии устанавливаются следственными органами.