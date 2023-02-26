WSJ: Северная Африка стала активно закупать российские нефтепродукты

Издание The Wall Street Journal пишет, что страны Северной Африки начали активно закупать российские нефтепродукты.

Это произошло после резкого сокращения закупок такой продукции европейскими государствами в связи с введением санкций против РФ.

По информации издания, Тунис покупает в России дизельное топливо, бензин, газойль, лигроин, хотя в 2021 году не производил таких закупок.

Только в январе нынешнего года в Тунис было доставлено порядка 2,8 млн баррелей российских нефтепродуктов.