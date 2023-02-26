Доктор Рошаль перенёс плановую операцию по замене сустава

Известный российский хирург Леонид Рошаль сам оказался на операционном столе.

26 февраля корреспонденты издания "РИА Новости" со ссылкой на инсайдера сообщили, что знаменитый в России хирург Леонид Рошаль перенёс заранее спланированную операцию по замене сустава. В то же время некоторые СМИ утверждают, что Рошаль был доставлен в отделение реанимации с болезнью Паркинсона и кистой в мозге.

Известно, что Леонид Рошаль является президентом российского научно-исследовательского центра неотложной детской хирургии и травматологии.