Доктор Рошаль перенёс плановую операцию по замене сустава
2023-02-26 16:15
Известный российский хирург Леонид Рошаль сам оказался на операционном столе.
26 февраля корреспонденты издания "РИА Новости" со ссылкой на инсайдера сообщили, что знаменитый в России хирург Леонид Рошаль перенёс заранее спланированную операцию по замене сустава. В то же время некоторые СМИ утверждают, что Рошаль был доставлен в отделение реанимации с болезнью Паркинсона и кистой в мозге.
Известно, что Леонид Рошаль является президентом российского научно-исследовательского центра неотложной детской хирургии и травматологии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей