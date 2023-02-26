Шоу Рианны на Суперкубке вызвало огромное количество жалоб
2023-02-26 16:18
На выступление Рианны между таймами Суперкубка на стадионе State Farm в Аризоне пожаловались 102 телезрителя.
Жалобы поступили в Федеральную комиссию по связи. Некоторые зрители посчитали ее движения непристойными и неподходящими для семейного просмотра.
Жалобы касались сексуализации, прыжков, движений, схожих со стриптизом. В некоторых жалобах были даже расистские нападки.
В следующем месяце Рианна должна принять участие в церемонии вручения премии «Оскар» и спеть песню «Lift Me Up» из фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда».
Опубликовано: Светлана Репина