Шоу Рианны на Суперкубке вызвало огромное количество жалоб

На выступление Рианны между таймами Суперкубка на стадионе State Farm в Аризоне пожаловались 102 телезрителя.

Жалобы поступили в Федеральную комиссию по связи. Некоторые зрители посчитали ее движения непристойными и неподходящими для семейного просмотра.

Жалобы касались сексуализации, прыжков, движений, схожих со стриптизом. В некоторых жалобах были даже расистские нападки.

В следующем месяце Рианна должна принять участие в церемонии вручения премии «Оскар» и спеть песню «Lift Me Up» из фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда».