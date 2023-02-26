NYT: США призывают Зеленского показать открытость к переговорам с РФ

Некоторые американские политики требуют, чтобы Владимир Зеленский продемонстрировал готовность к российско-украинским переговорам.

В воскресенье журналисты газеты New York Times сообщили, что официальные правительственные лица США требуют, что Владимир Зеленский продемонстрировал готовность администрации Киева к переговорам с Россией. По данным NYT, это необходимо для того, чтобы уставшие от темы Украины страны продолжили оказывать ей финансовую и военную поддержку.

Также журналисты New York Times заявили об опасениях Вашингтона касательно способности Владимира Путина стать главным инициатором мирных переговоров, что ослабит позиции Зеленского, выступающего за продолжение конфликта.