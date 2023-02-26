Полиция Берлина разрешила уничтожить цветы в память о погибших российских танкистов

Полиция Берлина не препятствовала уничтожению цветов, которые местные жители принесли к танку в память о погибших российских танкистах.

Полицейские не мешали вандалам растоптать цветы и выбросить их, хотя люди пытались возвращать цветы на место.

Дело закончилось перепалкой между горожанами и вандалами, а некоторых агрессивных активистов полицейские просто отвели подальше.

Некоторые граждане посчитали, что вандалы выступают за возвращение войны в Германию.