Полиция Берлина разрешила уничтожить цветы в память о погибших российских танкистов
2023-02-26 16:40
Полиция Берлина не препятствовала уничтожению цветов, которые местные жители принесли к танку в память о погибших российских танкистах.
Полицейские не мешали вандалам растоптать цветы и выбросить их, хотя люди пытались возвращать цветы на место.
Дело закончилось перепалкой между горожанами и вандалами, а некоторых агрессивных активистов полицейские просто отвели подальше.
Некоторые граждане посчитали, что вандалы выступают за возвращение войны в Германию.
Опубликовано: Светлана Репина