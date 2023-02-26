WSJ: США признали утечку из лаборатории КНР причиной начала пандемии COVID

Минэнерго США считает, что причиной начала коронавирусной пандемии является утечка вируса из лаборатории.

Журналисты американской газеты The Wall Street Journal со ссылкой на закрытый доклад Министерства энергетики Соединённых Штатов уведомляет, что ведомство признало утечку из китайской лабораторией причиной начала коронавирусной пандемии во всём мире. Примечательно, что аналогичной версии придерживается ФБР.

Вместе с тем другие правительственные органы США уверены, что у коронавируса отсутствует искусственное происхождение, и вирус уже существовал в природе.