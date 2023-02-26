NYT: США требуют от Зеленского показать открытость к переговорам
2023-02-26 17:03
Издание The New York Times пишет, что американские официальные лица призвали Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к дипломатическом диалогу.
Автор материала Майкл Кроули отмечает, что Россия и Украина поставили такие условия, при которых проведение переговоров невозможно.
К тому же Владимир Зеленский своим указом ввел запрет на прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Тем временем США обещают поддерживать Украину вплоть до проведения мирных переговоров, но не уточняют, когда они могут начаться.
Опубликовано: Светлана Репина
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Диана Мудреченко
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