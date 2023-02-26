Писториус: за мирным планом Китая по Украине должны идти поступки
Борис Писториус оценил китайский план по мирному урегулированию украинского кризиса.
26 февраля министр обороны Германии Борис Писториус публично заявил, что позитивно оценивает предложенный Китаем план по завершению российско-украинского конфликта. Вместе с тем Писториус выразил уверенность в том, что за словами официального Пекина неизбежно должны следовать действия, направленные на урегулирование кризиса.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц также подверг критике китайский мирный план, отметив, что в нём отсутствует пункт о полном выводе российских военных из Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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