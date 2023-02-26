Поддубный: Залужный доложил Зеленскому об окружении Артемовска ВС РФ

Российский военный корреспондент Евгений Поддубный утверждает, что город Артемовск в ДНР окружён войскам России, о чём знают в администрации Зеленского.

26 февраля военкор издания "ВГТРК" Евгений Поддубный опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный накануне доложил Владимиру Зеленскому об окружении украинской группировки войск в Артемовске российскими военными.

По данным Поддубного, в настоящий момент для отступления подразделений ВСУ из Артемовска осталась свободной единственная дорога через Хромова, однако она находится под огневым контролем российских войск.