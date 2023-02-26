Поддубный: Залужный доложил Зеленскому об окружении Артемовска ВС РФ
Российский военный корреспондент Евгений Поддубный утверждает, что город Артемовск в ДНР окружён войскам России, о чём знают в администрации Зеленского.
26 февраля военкор издания "ВГТРК" Евгений Поддубный опубликовал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный накануне доложил Владимиру Зеленскому об окружении украинской группировки войск в Артемовске российскими военными.
По данным Поддубного, в настоящий момент для отступления подразделений ВСУ из Артемовска осталась свободной единственная дорога через Хромова, однако она находится под огневым контролем российских войск.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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