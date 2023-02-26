Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 44 374

Власти Турции сообщили, что число погибших при землетрясениях на юго-востоке страны достигло 44 374.

В воскресенье, 26 февраля 2023 года, глава турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезар сообщил об очередном увеличении числа погибших при землетрясениях на юго-востоке страны.

Сезар заявил, что на данный момент достоверно известно о том, что 44 374 человек стали жертвами стихийного бедствия, которое произошло 6 февраля текущего года.

Отмечается, что поисково-спасательные работы завершены почти в 21 000 зданий, на данный момент основное внимание уделяется разбору завалов.