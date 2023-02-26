Стивен Спилберг: как завязалась личная история любви культового режиссера

С Кейт Кэпшоу он познакомился на съемках фильма «Индиана Джонс и Храм судьбы», и вскоре пара стала жить вместе.

Стивен Спилберг - один из лучших режиссеров Голливуда. Он обладатель трех премий "Оскар" и 12 премий "Эмми". 76-летний актер также снял несколько незабываемых блокбастеров. В их числе - "Спасти рядового Райана", "Инопланетянин", "Челюсти" и "Парк юрского периода".

А недавно режиссер попал в заголовки газет со своим драматическим фильмом "Фабельманы", номинированным на премию "Оскар".

А как складывается его личная жизнь? Спилберг женат на Кейт Кэпшоу - бывшей актрисе, известной по своим работам в фильмах "Индиана Джонс и Храм судьбы", "Черный дождь", "Правое дело" и "Пейзаж мечты".

Прежде чем начать свою актерскую карьеру, уроженка Техаса работала учительницей специального образования в Миссури. Однажды она поняла, что ей надоело преподавать.

В начале 80-х Кэпшоу переехала в Нью-Йорк, чтобы полностью посвятить себя актерской деятельности, и преуспела. Но в 2001 году оставила актерскую карьеру.

Счастливая пара впервые встретилась на съемках фильма "Индиана Джонс и Храм судьбы" и вкоре стала жить вместе.

Официально они поженились 12 октября 1991 года. К сожалению, церемония была тайной. У Спилберга и Кэпшоу пятеро детей: родные Саша, Сойер и Дестрой, и двое усыновленных - Тео и Микаэла.

У Кэпшоу также есть дочь Джессика от предыдущих отношений. А у Спилберга - общий 37-летний сын Макс с его бывшей женой Эми Ирвинг.