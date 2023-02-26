Несмотря на активные протесты и провокации со стороны проукраинских активистов, возложение цветов к русскому танку в Берлине продолжается.

Так местные жители отреагировали на выставление подбитого ржавого русского танка, дуло которого было направлено в сторону российского посольства.

Одним из организаторов акции стал известный активист, являющийся автором книги о национал-социализме и журналистом — Вилянд Гибель. Реакция общественности стала для организаторов акции неожиданной: жители Берлина начали возлагать цветы возле русского танка.

Однако проукраинские активисты разбросали и растоптали эти цветы, при этом полиция не вмешивалась с происходящее. После этого Вилянд Гибель решил выставить ограждение вокруг танка, чтобы прекратить возложение цветов — но жители города начали перебрасывать букеты через ограду.

С журналистом и его помощниками попытались вступить в дискуссию мирно настроенные немцы.

Они, в частности, объясняли, что многие люди пришли почтить память погибших с обеих сторон конфликта.

Тем не менее, Гибель остался непреклонен и распорядился впредь препятствовать возложению цветов. Ему в этом помогали агрессивно настроенные украинцы.

Невзирая на сопротивление, неравнодушные жители Берлина начали через ограждение забрасывать букеты на танк.