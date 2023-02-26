Японцы выставляют вдоль забора бутылки с водой

Уникальность японской культуры невозможно переоценить. Эта яркая, колоритная страна не перестает удивлять заезжих путешественников, раскрывая им все новые и новые секреты и удивительные тайны.

История и культура Японии поистине интересна и познавательна. Она завораживает и влюбляет в себя.

Однако не стоит думать, что интерес к стране восходящего солнца обусловлен исключительно ее богатым, насыщенным прошлым. Современная Япония способна удивить ничуть не меньше, и во многом благодаря самим японцам.

Во всем мире знают, что японцы – большие выдумщики, и речь сейчас идет не о технических разработках, а о, так называемых, лайфхаках. И да, японцы и здесь впереди планеты всей. Многие путешественники, впервые приезжая в Японию, в буквальном смысле впадают в ступор, когда замечают выставленные вдоль домов и заборов наполненные водой пластиковые бутылки.

И это не единичное явление, которое можно было бы списать на эксцентричность местных жителей или детскую шалость. Бутылки с водой стоят вдоль жилых домов, магазинов, кафе; они частенько обрамляют клумбы с цветами, памятники и фонарные столбы. Выглядит это, если честно, весьма странно, да и не слишком эстетично: как будто кто-то в одночасье выставил на улицу все свои запасы воды.

Ну, как? У вас уже есть предположение, для чего нужны все эти бутылки с водой? Может быть, это обереги от злых духов? А что? Это же Япония, здесь все возможно! Или это своеобразная традиция, которая говорит о радушии и щедрости хозяев? Такой вариант тоже исключать нельзя…

Но я уверен, вы очень удивитесь, когда узнаете, для чего же на самом деле японцы выставляют вдоль заборов наполненные водой пластиковые бутылки. Оказывается, таким нехитрым способом местные жители оберегают свое (и не только свое) имущество от кошек и собак, которые время от времени любят метить территорию известным всем способом. Животные «метки» не только дурно пахнут, но и вызывают порчу различных материалов: например, дерева или металла.

Японцы уверены: если выставить пластиковые бутылки с водой на конкретной территории, то животные перестанут ее метить. Этот обычай настолько распространен в Японии, что ему даже придумали название –«nekoyoke». Перевести это слово можно как «кошачий репеллент». Где логика? Возможно, вид бутылки отпугивает хвостатых хулиганов или, наоборот, настолько восхищает, что зверь просто не решается осквернить подобную красоту. У японцев на этот счет существует несколько версий.

Во-первых, по мнению жителей страны восходящего солнца, кошки и собаки не видят смысла оставлять метки на пластике, поскольку они не впитываются в полимерный материал и практически бесследно смываются даже легким дождем. Собственно, а зачем прикладывать усилия, если результата нет? Лично мне кажется, что в данном случае умственные способности братьев наших меньших сильно преувеличены, однако… всякое мнение имеет место быть.

Во-вторых, японцы искренне верят, что оставленные животными метки, помимо резкого неприятного запаха и некрасивых подтеков, обладают еще и мистическим действием. В Японии, как впрочем, и в Китае, Вьетнаме и Таиланде считается, что помеченное животным место привлекает злых духов. Так что в чем-то я все-таки был прав, сказав, что бутылки играют роль своеобразного оберега от всевозможной нечисти.

В-третьих, существует предположение, что животных отпугивают блики, возникающие на бутылках под воздействием солнечного света, или же их собственное отражение в воде.

По большому счету не слишком важно, какой из механизмов работает, главное –эффект есть. В противном случае японцы давно бы свернули всю эту затею с бутылками и придумали бы другой, более эффективный и причудливый способ борьбы со звериными метками. К слову, эту идею поддержали также жители Италии и Испании. Видимо, схема и, правда, рабочая.