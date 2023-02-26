Мумия «русалки», обнаруженная в Японии, еще более странная, чем ожидали ученые

Многовековая мумифицированная "русалка", которая является ужасной куклой, собранной из частей животных, еще более странная, чем считалось ранее.

В 2022 году исследователи обнаружили русалку длиной около 12 дюймов (30,5 сантиметров), лежащую в запечатанном деревянном ящике в японском храме, расположенном в префектуре Окаяма.

В то время исследователи думали, что она была сделана из туловища и головы обезьяны, пришитых к телу обезглавленной рыбы.

Загадочный гибрид, напоминает Нинге из японской мифологии — рыбоподобное существо с человеческой головой, которое, по легенде, помогает излечивать болезни и увеличивать продолжительность жизни.

Гибрид был выставлен в стеклянной витрине в храме для поклонения людям, более 40 лет назад его убрали.

В письме внутри коробки с мумией утверждается, что образец был пойман рыбаком где-то между 1736 и 1741 годами.

Но, вероятно, он был создан спустя десятилетия после этого как обман для продажи богатым людям, желающим улучшить свое здоровье или прожить дольше. жизни.

Исследователи из Университета науки и искусств Курасики (KUSA) в Японии завладели русалкой в начале февраля 2022 года (с разрешения священников храма) и начали изучать жуткий артефакт.

Они использовали ряд методов, включая рентгеновское и компьютерное сканирование (компьютерную томографию), радиоуглеродное датирование, электронная микроскопия и анализ ДНК.

Результаты показали, что туловище русалки не принадлежало обезьяне, а было сделано преимущественно из ткани, бумаги и хлопка, которые скреплялись металлическими булавками, идущими от шеи до нижней части спины.

Она также была окрашена пастой, сделанной из смеси песка и древесного угля.

Тем не менее, туловище было покрыто компонентами, снятыми с других животных. Волосы млекопитающих и рыбья кожа рыбы фугу, покрывали части рук, плеч, шеи и щек.

Челюсть и зубы русалки также были взяты у хищной рыбы, а ее когти были сделаны из кератина.

Это означает, что они принадлежали реальному, но не поддающемуся идентификации животному.

Нижняя половина русалки действительно произошла от рыбы, вероятно, разновидности квакуна.

Это рыба с лучеперыми плавниками, которая издает квакающий звук своим плавательным пузырем, что помогает ей контролировать свое тело в воде.

Исследователи не смогли идентифицировать какую-либо полную ДНК русалки, но радиоуглеродное изучение чешуек показало, что они могут датироваться началом 1800-х годов.

Новый анализ предполагает, что русалка, скорее всего, была создана, чтобы обмануть людей, заставив их поверить, что Нинги и их предполагаемые целебные способности были реальными, пишут исследователи.

Это также показывает, что мошенники, стоящие за созданием, приложили гораздо больше усилий, чтобы сшить поддельное существо, чем ожидалось.

В Японии было найдено 14 других "русалок", и теперь команда надеется проанализировать другие для сравнения.