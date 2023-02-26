Вашингтон пригрозил Китаю «издержками» за помощь России в украинском конфликте

Соответствующее предупреждение китайским властям озвучил Джейк Салливан, занимающий должность советника американского президента по национальной безопасности.

По словам Салливана, Китай должен принять самостоятельные решения о предоставлении России военной помощи, но если он решит избрать данное направление, то это приведет к реальным издержкам для Пекина. Ранее с аналогичным предупреждением для Китайской Народной Республики выступил глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен.

В ответ на эти предупреждения официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что оружие и боеприпасы на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют именно Соединенные Штаты Америки. По словам китайского дипломата, Белому Дому надлежит прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.

Примерно в одно время с этим заявлением глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил страны Запада в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений России, поскольку сами активно оказывают военную помощь Киеву.