Звезда фильма «Страна глухих» Дина Корзун вернулась в РФ после 13 лет жизни за границей

Вместе с актрисой в Россию переехали ее муж-швейцарец и дети. Она заявила, что только теперь почувствовала себя счастливой.

Дина Корзун проснулась известной после яркой роли в кинофильме Валерия Тодоровского «Страна глухих».

После отъезда из РФ актриса играла в США, Англии, Франции, Лондоне. Со своим мужем Луи Франком она познакомилась в Москве в 1995 году, куда молодой человек приехал вместе с первым американским курсом Олега Табакова, сообщает Космополитен.

Пара воспитывает двоих дочерей - Италу и Софию. Дина пояснила, что одной из причин ее решения вернуться жить в Россию стало то, что в последнее время растет неприязнь к русским.

В гостях в нескольких домах я была поражена, с какой гордостью хозяева демонстрируют своих фашистских предков в мундирах: "Это мой дед! Это прадед!". А на полках — книги о Рейхе. Я смотрела и не верила, что люди не прошли переоценку. Они не просто гордятся, а продолжают эту философию, — поделилась артистка.

А в школу к ее детям однажды пришел психолог-мужчина в туфлях на каблуках и в платье. Как оказалось, он должен был заниматься вопросами полового воспитания школьников. Дина с мужем были против такого подхода.

... и я сказала мужу: "Луи, я тебя умоляю. Ты видишь, что в мире творится. Поедем в Россию - это самое безопасное место", — пояснила свой выбор Дина.

В итоге семья решились на переезд.