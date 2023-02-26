Шмыгаль: Украина не помирится с Россией как минимум сто лет

Об этом премьер-министра Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью журналистам немецкого издания Focus.

Как полагает украинский премьер, примирение и налаживание отношений между Москвой и Киевом невозможно в ближайшие сто лет. Чиновник заявил, что «Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной».

Однако несколькими днями ранее эксперт из Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл сказала, что американские чиновники рекомендуют украинскому президенту Украины быть дипломатичным и подумать о возможности переговоров с Москвой. Американские государственные деятели попросили его учитывать мнение стран, не присоединившихся к осуждению Москвы, и не выглядеть в глазах мирового сообщества руководителем, выступающим категорически против диалога.