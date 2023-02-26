Салливан: США окажут Украине помощь в вопросе возврата Крыма

Как заявил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, Украина решит вопрос возврата Крыма при поддержке Соединенных Штатов Америки.

Об этом американский чиновник заявил в своем интервью журналистам CNN. По словам Салливана (далее цитата), «то, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов».

Также Салливан подчеркнул, что американская администрация нацелена на продолжение военной помощи украинским властям с целью последующего преобразования военных побед в дипломатические преимущества.