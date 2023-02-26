Правительство Японии увеличит возраст согласия с 13 до 16 лет, впервые за 115 лет

Власти Японии рассмотрят изменения законодательства в сторону увеличения возраста согласия, который был зафиксирован в 1907 году на возрасте 13 лет.

Предложенный на прошлой неделе пересмотр законодательства страны о преступлениях на сексуальной почве произошел после нескольких оправдательных приговоров по делам о сексуальном насилии и громких обвинений, которые привели к протестам и общественному возмущению в 2019 году.

Действующий правовой кодекс подвергся критике за неспособность защитить детей и подростков в стране.

Возраст согласия составляет 16 лет в Великобритании и большинстве штатов США. В Германии он равен 14 годам, а во Франции - 15.