Степанов: премьер-министр Канады Джастин Трюдо не верит в принадлежность Крыма Украине

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо не верит в принадлежность Крыма Украине.

26 февраля информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Оттаве Олег Степанов прокомментировал слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо о принадлежности Крыма Украине.

Степанов утверждает, что «видно, что премьер Трюдо сам не верит в то, что говорит», добавив, что мировое сообщество не обратит внимание на данное заявление канадского политика.