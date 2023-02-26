The Hill: США за год потратили на помощь Украине $77,5 миллиарда

Власти США за год потратили на оказание военной и финансовой помощи Украине $77,5 миллиарда.

26 февраля американское интернет-издание The Hill рассказало об общих расходах Соединённых Штатов за год, предназначенных для Украины.

Совокупные расходы США, выделенные для Украины с января 2022 по январь 2023 года составили 77 500 000 000 долларов.

Отмечается, что 29 300 000 000 из 77 500 000 000 долларов являются прямой военной помощью Вашингтона киевскому режиму с начала специальной военной операции России на Украине.