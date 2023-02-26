У Мадонны умер брат: Энтони Чикконе жил на улице и боролся с алкоголизмом

66-летний Энтони Чикконе увлекался наркотиками и выживал за счет благотворительных организаций, знакомые называют его сложным персонажем.

Старший брат звездной певицы жил на улице. Энтони Чикконе стал бездомным много лет назад, и выживал благодаря помощи благотворительных организаций.

Как уточняет СтарХит, у 66-летнего мужчины были проблемы с зависимостью. Как пишут СМИ, оба старших брата певицы в юности пристрастились к наркотикам и издевались над сестрой, навсегда заложив у будущей звезды отвращение к запрещенным веществам.

О смерти Энтони сообщил муж сестры Мадонны - Джо Генри.

Вчера вечером мой шурин Энтони Джерард Чикконе покинул земной мир. Знаю его еще с 15 лет. С нашей юности прошло много лет. Он был сложным персонажем, — говорит родственник.

Ранее Энтони трудился на винном заводе в Мичигане, который принадлежал отцу Мадонны. По неизвестным причинам мужчина выгнал сына, лишив его и карьеры, и дома. Брат знаменитости считал себя слишком гордым, чтобы просить помощи у сестры.

У Мадонны всего 4 брата и 3 сестры: Мартин, Пола, Энтони, Кристофер, Мелани, Дженнифер, Марио.