ГПК Беларуси опроверг информацию о перестрелке на границе с Украиной

В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что информация о перестрелке на границе с Украиной не соответствует действительности.

26 февраля пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в официальном Telegram-канале сообщила о том, что распространяемая экстремистскими формированиями со ссылкой на украинские ресурсы сообщения о якобы произошедшей 25 февраля текущего 2023 года перестрелке на участке границы с Украиной не соответствует действительности.

Отмечается, что подразделения органов пограничной службы несут службу в местах постоянной дислокации.

В Госпогранкомитете призвали граждан доверять официальными, проверенными и достоверными источниками, а также не поддаваться провокациям и вбросам.