«Вся в крови»: экс-участнице «Дома-2» Яне Африкантовой в ночном клубе разбили голову

По словам девушки, к ней подошла незнакомка и неожиданно ударила ее стаканом в лоб, пострадавшей вызвали скорую.

Родная племянница звезды «Дома-2» Марины Африкантовой, которая недавно хвасталась новой квартирой в Дубае, серьезно пострадала, сообщает Супер.ру.

Блогер Яна Африкантова, которая пришла в популярное реалити-шоу по следам родственницы, была травмирова: ей разбили голову стаканом.

ЧП произошло в московском клубе «Заварка». Яна рассказала, что к ней вдруг подошла неизвестная и неожиданно ударила стаканом в лоб. У девушки потекла кровь, ей вызвали скорую.

Я вся в крови! Чувствую, что истекаю кровью. У меня все волосы в крови, — со слезами рассказала Яна. Рана у меня до сих пор кровоточит. Просто баба левая подошла ко мне и стукнула меня бокалом. У меня впервые такое.

21-летняя девушка так и не встретила на проекте «Дом-2» в 2021 году свою любовь. Поклонники ей высказывают слова сочувствия.