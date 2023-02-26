В Израиле приняли закон о смертной казни для террористов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в стране принят закон о смертной казни для террористов.

В воскресенье, 26 февраля 2023 года, премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху в официальном аккаунте Twitter сообщил о том, что Министерская комиссия по законодательству утвердила закон, который предусматривает наказание в виде смертной казни для террористов.

Нетаньяху отметил, что Израиль будет продолжать работу в сфере обеспечения безопасности, чтобы создать фактор сдерживания против террористов и гарантировать защищённость Израиля.