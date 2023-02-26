Рената Литвинова попросила у подписчиков прощения

Звезда изложила в блоге советы, что нужно делать в Масленицу. Не забыла и про Прощеное воскресенье.

Рената Литвинова, недавно приехавшая в Москву из Франции на мамин юбилей, продолжает общение со своими поклонниками в Телеграм-канале. Накануне звезда предложила фанатам советы из старинной книги, сообщает Рамблер.

В Масленицу нельзя сплетничать, хвастаться, дразниться. Также нельзя давать пустые обещания, зажигать свечи, начинать новые дела, - просветила Рената.

Не пропустила Литвинова и Прощеное воскресенье.

Всем позвонила. Попросила прощения - включая себя. Простите? Простите! - написала она.

56-летняя актриса не раз признавалась, что, несмотря попытки активной реализации за рубежом, тоскует по России. Она пишет сценарии, ставит спектакли и с ними гастролирует. Звезда даже попробовала себя в качестве модели во время показа Balenciaga.