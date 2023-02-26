Как Петр I, Владимир Ленин и Вера Мухина «пристрастились к стакану»

Что определяет качество бриллианта, хрусталя или стекла? Чистота и прозрачность.

Знаете, от кого пошла традиция бить на счастье посуду? Да от Петра I, разумеется! Именно его стекольных дел мастер, Ефим Смолин, уверял, что стакан невозможно разбить. Император велел налить водки, выпил и жахнул посудину об пол. Стакан, ясное дело, разбился, но Петр никого наказывать не стал, а лишь произнес: «Стакану быть!», и повелел использовать его на флоте.

Кстати, граненые стаканы были на Руси и до Петра: правда, изготавливали их из дерева. Дощечки скреплялись между собой особым образом при помощи кольца обруча.

Первое же в России стекольное производство появилось еще при царе Михаиле, второе – при Алексее Михайловиче. Тогда стаканы были раритетом: из них не пили, ими награждали.

Императорский стекольный завод. Рисунки стаканов и стопок для представления на утверждение

Царь Петр в 1705 году открыл на Воробьевых горах третий завод, а Меньшиков пролоббировал перенос производства поближе к новой столице – в Ямбург, нынешний Кингисепп, где и стали выпускать стеклянные изделия под руководством приглашенных из Европы мастеров.

Стеклодувный цех стекольного завода в Ямбурге (Кингисеппе)

В середине 18 века Аким Мальцов на реке Гусь начал строительство своей мануфактуры. Продолжателем дела стал его внук Сергей, который привез из Америки пресс для штамповки стаканов.

Сергей Иванович Мальцов

Готовая продукция имела одно отличие – гладкую полосу поверх граней, получившую название «марусин поясок». Почему именно «марусин»? Версий много. Скорее всего, от английского «marine» - «морской». Недаром же Петр сразу оценил удобство стаканов для флота!

Моряки, люди с потрясающим чувством юмора, сравнивали ободок на стакане с ватерлинией корабля, определяющий уровень, когда судно, а тем более человека, грузить или наполнять становится небезопасно.

В данном контексте важно вспомнить еще одного отставного военного, Алексея Бахметьева, который решил наладить производство стекла, по качеству превосходившего богемское. И, знаете, у него получилось!

Во многом, правда, благодаря уникальному «левше» стекольных дел, крепостному Александру Вершинину, имя которого впоследствии дошло до самого Александра I. Тот даже лично наградил крепостного именными часами. А вот вольную Вершинин так и не получил…

В Петергофе и сегодня хранятся уникальные изделия – в том числе, стакан «Шаг императора», на котором изображена карта похода русской армии на Париж.

На Бахметьевском заводе были придуманы и стаканы-шутихи. Посуда «с насекомыми» пользовалась большой популярностью, и фраза «ходить под мухой», появившаяся в петровские времена, благодаря трактирам, обрела вторую жизнь.

История граненого стакана пережила два взлета: во времена Петра Первого и по окончании наполеоновских войн, но настоящий успех пришелся на 20-ый век. Художник Игорь Грабарь почувствовал его первым, а Кузьма Петров-Водкин, получивший часть фамилии от деда-пьяницы, вознес граненый стакан на художественную высоту.

Кузьма Петров-Водкин, "Виноград"

Но если Петрова-Водкина завораживала исключительно игра граней, то для Владимира Ленина стакан стал наглядным методическим пособием. Да и у фразы «без стакана не разберешь» имеются исторические корни. На примере граненого стакана Ленин объяснял многогранную роль профсоюзов.

В пору переименований, когда Петербург стал Ленинградом, стекольный завод в Гусь-Хрустальном, основанный династией Мальцовых, получил имя Бухарина. В народе стаканы и граненые пивные кружки с клеймом этого завода тут же окрестили «бухариками», а глагол выпивать заменили грубоватым словом «бухать». Даже сегодня, когда уже мало кто помнит самого Бухарина, это слово понятно каждому.

В первые годы войны наркомовские 100 грамм пили не из стекла, но 1943 год во всех смыслах стал переломным. 11 сентября Гусь Хрустальный завод выпустил первый граненый стакан, созданный по ГОСТу. Вместе с медицинскими ампулами и бутылками для зажигательной смеси, эти стаканы стали важнейшими предметами для фронта и тыла.

По легенде граненый стакан создали Вера Мухина и Казимир Малевич в блокадном Ленинграде. На самом же деле Вера Игнатьевна лишь улучшила дизайн, доведя его до совершенства, а ведь работала она тогда на Ленинградском заводе художественного стекла.

Кстати, стакан Мухиной является идеальным мерилом не только для жидкостей, но и для сыпучих продуктов. Во всех послевоенных кулинарных книгах рецепты расписаны именно стаканами.

В советской истории граненого стакана, однако, все же есть одна загадочная страница. В 70-х годах стаканы начали самопроизвольно взрываться, что породило массу страхов и слухов – от вмешательства инопланетян до американской диверсии.

Озадачились этим даже на самом верху, и журнал «Фитиль» 1977 года с любимыми мультгероями тому подтверждение. Благо, обошлось без заговорщицких теорий, поскольку причиной самопроизвольных взрывов стало нарушение в технологическом процессе.

Его оперативно исправили, и граненый стакан снова стал всеобщим любимцем. Уважаемый в царской России, согревающий в годы лихолетий, он являлся символом всеобщего равенства и братства в стране Советов.

В наше время граненый стакан уступил место заграничным аналогам. А, может быть, он просто решил отдохнуть? Ведь настоящий граненый стакан не может устареть.